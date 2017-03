W tym artykule skoncentrujemy się na tym, by omówić najważniejsze wady chwilówki, które każdy przyszły Klient parabanku powinien znać. Zalety, które bezsprzecznie również posiadają, opiszemy na samym końcu.

Każdy Klient ma bezsporne prawo do poznania detali propozycji, która go interesuje, szczególnie negatywów, które niejednokrotnie mają przemożny wpływ na ostateczny pułap całkowitych kosztów. Wady chwilówki są o tyle charakterystyczne, że skupiają się właśnie wokół kosztów. Jeżeli nie wpływają na nie bezpośrednio, to wywierają pośredni wpływ. Jest to powodem, by je poznać i ustrzec się niepotrzebnego wzrostu kosztów, którego można z powodzeniem uniknąć.

Znaczny koszt jest największym minusem

Największą ułomnością chwilówek jest wyraźnie ich koszt, na który składają się odsetki, prowizja i dodatkowe opłaty, zdecydowanie wyższe niż przy pożyczkach bankowych. Przyglądając się odsetkom i prowizjom stosowanym przez parabanki, zauważymy pewną prawidłowość, a mianowicie, że stosowane są pewne kombinacje ich wysokości. Jeżeli odsetki są stosunkowo niskie, to prowizja jest ustawiona bardzo wysoko i na odwrót. Ogólny koszt zawsze jednak pozostaje wysoki niezależnie od oferty i dla przykładu pożyczając 1500, 00 zł na 30 dni, zapłacimy 409, 32 zł prowizji, 12,30 zł odsetek, kwota do spłaty wyniesie 1921, 62 zł, a RRSO 1953,2%. Nie wygląda to ciekawie, a trzeba zaznaczyć, że koszta te mogą ulec zwiększeniu o te związane z przedłużeniem spłaty. Dla pocieszenia należy dodać, że obecnie dzięki dużej konkurencji na rynku chwilówek, znajdziemy już oferty bardziej korzystne w spłacie od przykładu który tutaj zaprezentowaliśmy.

Za przedłużenie spłaty zapłacimy jak za przyznanie

Kolejnym wyżej wzmiankowanym składnikiem potęgującym i tak przesadne koszty są opłaty za przedłużenie terminu spłaty, wynoszące tyle samo co za jej udostępnienie. Wśród pożyczkodawców nie stwierdziliśmy dużych odstępstw w kwestii tychże kosztów i we wszystkich przypadkach są one niezmiernie wysokie. Można ich jednak uniknąć, dobierając właściwie wysokość pożyczki do okresu spłaty, pamiętając o uwzględnieniu przy tym swoich możliwości finansowych.

Niskie chwilówki dla nowego pożyczkobiorcy

Nowy Klient nie ma co liczyć na wiele bowiem za pierwszym razem, są proponowane niewysokie kwoty nieprzekraczające 2000 zł. Wyższą kwotę wolno pożyczyć nie wcześniej niż za kolejnym razem, jednakże pod wymogiem terminowej spłaty wcześniejszego zobowiązania. Co prawda większość firm obecnie oferuje pierwszą pożyczkę za darmo nawet w wysokości 1500 zł czy 2000 zł, jednakże nietrudno przewidzieć, że większość osób, które wezmą je w tej wysokości, będzie miało problem z ich zwrotem w terminie 30 dni. Będą one zmuszone przedłużyć spłatę pożyczki, a wystarczy spojrzeć na podane powyżej koszty, by zrozumieć, ile to będzie kosztowało. Za przedłużenie zapłacą one 409, 32 zł prowizji plus 12, 30 zł odsetek. Są to według nas działania nieetyczne, drenujące portfel Klienta i dlatego zaliczamy je do minusów chwilówek.

Krótki okres na spłatę przy znacznych kosztach rodzi olbrzymie obciążenie

Znaczną ułomnością jest również krótki okres spłaty zwykle mieszczący się w czasie od paru dni do paru tygodni. Pożyczając wspomniane wyżej 1500 zł na 30 dni, należy pamiętać, że będzie trzeba zwrócić sporo więcej, co wywołuje wielkie obciążenie dla każdego i tylko nielicznych stać na takie rozwiązania.

Podaliśmy zaledwie kilka wad, lecz za to newralgicznych dla kosztów i komfortu spłaty, a przez to wpływających na zadowolenie Klienta. W tym aspekcie zmiany są wyraźnie konieczne, ponieważ oferty parabanków w aktualnym zarysie działają, aby drenować portfel Klienta.

O głównych zaletach chwilówek

Pisząc o głównych wadach chwilówek, warto również wspomnieć o głównych zaletach tego typu pożyczek. Bezsprzecznie największą zaletą chwilówek jest aktualnie możliwość skorzystania z popularnej promocji chwilówki za 0 zł, w ramach której pierwszą pożyczkę możemy pożyczyć całkowicie za darmo. Można by tu szukać jakichś haczyków, ale tak na prawdę jeśli sami wywiążemy się z umowy zawartej z firmą pożyczkową, to taka pożyczka faktycznie będzie w pełni darmowa. Tym podstawowym warunkiem o którym mowa, jest terminowa spłata pożyczki, bez najmniejszych opóźnień. Ten temat szczegółowo opisaliśmy, w jednym z artykułów zamieszczonych na łamach naszego bloga Banki24 - https://www.banki24.com.pl/chwilowki-za-0-zl/

W których firmach pierwsza pożyczka całkowicie za darmo?

Kiedy pierwsze firmy zaczęły oferować swoje pożyczki w ramach tej promocji, można było je policzyć w zasadzie na palcach jednej ręki. Dzisiaj tych firm jest znacznie więcej i zdecydowanie jest w czym wybierać. Jeszcze przed kilku laty maksymalną dostępną pożyczką dla nowych klientów była pożyczka do 500 zł, dzisiaj pożyczymy nawet do 3000 zł i to całkowicie za darmo (pilnując terminowej spłaty pożyczki). Co ciekawe, niektóre firmy umożliwiają skorzystanie z wydłużonego okresu spłaty, a więc oferując już nie tylko 30 dni na dokonanie spłaty ale nawet 45 czy 60-dniowy okres spłaty pożyczki.

Mamy nadzieję, że pisząc ten materiał, pozwoliliśmy wielu pożyczkobiorcom w pełni poznać zarówno minusy jak i plusy chwilówek, dzięki czemu będą oni mogli podjąć należytą decyzję odnośnie sięgnięcia po jakąkolwiek z tych ofert.

